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Соцмережа X забанила акаунт вдови Навального

Соцмережа X забанила акаунт вдови Навального
Фото: putnik

Соцмережа X (Twitter) призупинила дію нового облікового запису Юлії Навальної – дружини російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії, повідомляє Українська правда.

"Дію облікового запису призупинено. X призупиняє дію облікових записів, які порушують Правила X", – зазначається на сторінці Навальної.

Юлія Навальна завела акаунт у Twitter 19 лютого. На її сторінку за добу підписалися понад 90 тисяч осіб. 

Навальна опублікувала у своєму акаунті відеозвернення і вимагала повернути тіло чоловіка рідним. 

Раніше вона назвала у своїй публікації речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова "прессекретарем убивці".

Користувачі соцмережі, якою володіє Ілон Маск, помітили, що акаунт Навальної потрапив під тіньовий бан і її твіти можна було побачити тільки за прямими посиланнями, а в реплаях вони не відображалися.

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