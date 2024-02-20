Зеленский обратился к Хельсинской комиссии по военным преступлениям РФ

Нет такого преступления против человечности и жизни, которое еще не совершила бы Россия. Мир уже увидел десятки сожженных русскими городов и сел, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении, сообщает его Telegram-канал.

"Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Каждый в мире по крайней мере слышал о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором по оккупированной территории" , - сказал Зеленский в своем обращении к участникам слушания Хельсинкской комиссии США на тему "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: Уроки Нюрнберга.

Президент напомнил, что невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной и депортацией украинских детей. Всему миру необходимо не забывать о миллионах украинцев, которые выживают под российской оккупацией, лишены даже элементарных человеческих прав.

"Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Я призываю всех, кто может ускорить наступление реального мира" , - сказал президент.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран создали группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявляли в Верховной Раде, специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.