Начато расследование расстрела украинских пленных возле Роботино

Служба безопасности Украины и прокуроры будут расследовать расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.

Событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Прокуроры напоминают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области".