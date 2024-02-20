Начато расследование расстрела украинских пленных возле Роботино
Служба безопасности Украины и прокуроры будут расследовать расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.
Событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.
Прокуроры напоминают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области".