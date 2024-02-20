Розпочато розслідування розстрілу українських полонених біля Роботиного
Служба безпеки України та прокурори розслідуватимуть розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.
20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон.
Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
Прокурори нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області".