Белый дом анонсировал пакет санкций против России за смерть Навального

Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новый пакет санкций против России за смерть политика Алексея Навального, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

По словам Кирби, ограничения планируется объявить в грядущую пятницу.

Представитель Белого дома добавил, что пакет санкций будет большим.

Таким образом США хотят привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным.

Смерть Навального

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок.

Юлия Навальная, комментируя смерть мужа, обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина.

Вчера президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального.