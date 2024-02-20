Білий дім анонсував пакет санкцій проти Росії за смерть Навального

Сполучені Штати Америки цього тижня введуть новий пакет санкцій проти Росії за смерть політика Олексія Навального, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє журналіст "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

За словами Кірбі, обмеження планується оголосити в прийдешню п'ятницю.

Представник Білого дому додав, що пакет санкцій буде великим.

Таким чином США хочуть притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним.

Смерть Навального

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін.

Юлія Навальна, коментуючи смерть чоловіка, звинуватила в інциденті російського диктатора Володимира Путіна.

Вчора президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії через смерть Олексія Навального.