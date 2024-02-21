Генконсул Польши во Львове извинилась перед украинцами за протесты на границе

Генеральная консулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе и извинилась "у воюющей Украины", сообщает Европейская правда.

"Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. Происходящее не может быть делом рук моих соотечественников" , - написала Дзвонкевич на своей странице в Facebook .

Вспоминая события Варшавского восстания, она отметила, что думала, что только россияне, отказавшие в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в ﻿﻿ спину борющегося за свободу соседа. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор". Прошу прощения у воюющей Украины, извините" , – написала дипломат.

Напомним, 20 февраля протесты польских фермеров на границе обострились. Среди прочего они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ЧП "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва" и "Шегини - Медика".

Один из лидеров польских протестов допустил блокировку пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.