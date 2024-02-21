Генконсулка Польщі у Львові перепросила в українців за протести на кордоні

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич рішуче засудила дії польських фермерів на польсько-українському кордоні і перепросила "у воюючої України", повідомляє Європейська правда.

"Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників" , – написала Дзвонкевич на своїй сторінці у Facebook.

Згадуючи про події Варшавського повстання, вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно.

"А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте" , – написала дипломатка.

Нагадаємо, 20 лютого протести польських фермерів на кордоні загострилися. Серед іншого, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Співлідер польських протестів допустив блокування пасажирських перевезень у відповідь на акції з українського боку.