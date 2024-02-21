В ВСУ опровергли информацию о "сотнях пленных" при отступлении из Авдеевки

В ВСУ опровергли информацию The New York Times о "сотнях" украинских военных, якобы попавших в плен РФ во время операции по выводу Сил обороны из Авдеевки. Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что журналисты NYT распространили российский нарратив, и эта информация не соответствует действительности, сообщает Лига.net.

20 февраля издание NYT опубликовало материал о том, что "сотни" украинских военнослужащих могли быть захвачены в плен оккупантов или пропали без вести во время отступления из Авдеевки.

Журналисты написали, что "двое знающих об отступлении солдат" озвучили им свои "подсчеты" – якобы от 850 до 1000 защитников попали в плен или считаются пропавшими без вести. Неназванные "западные официальные лица" сказали NYT, что этот диапазон "кажется точным".

Лиховий, комментируя материал, сказал:

"Нас неприятно поразила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу <…> Не знаю, сознательно или мимоходом, но авторы NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж".

Он подчеркнул, что ВСУ не скрывали и не отрицали, что после вывода войск из Авдеевки "некоторая часть" защитников не вышла на связь.

Лиховий отметил, что Россия, понеся существенные потери в Авдеевке, теперь распространяет фейки, которые подхватывают некоторые мировые СМИ.

"Эти заявления российской пропаганды насчет сотен и тысяч пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена" , – заявил Лиховий.

Он напомнил о событиях в Мариуполе, когда происходил выход украинских военных из Азовстали. Тогда российская пропаганда распространяла видео выхода сотен бойцов и показала их разоружение. Сейчас же подобных кадров не было, поэтому Лиховий заявил, что это "полное вранье" с российской стороны.