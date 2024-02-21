СМИ: Иран передал России около 400 баллистических ракет

Иран передал России около 400 баллистических ракет, в том числе и Zolfaghar дальностью до 700 км, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили сразу шесть информированных источников агентства Reuters.

Поставки начались в начале января, в соответствии с соглашениями, подписанными российскими и иранскими силовиками.

По словам трех иранских чиновников, было предоставлено около 400 ракет, в том числе из семейства баллистического оружия малой дальности Fateh-110, а также Zolfaghar. По словам экспертов, эта мобильная ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км. Было по меньшей мере четыре поставки. Некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие транспортированы самолетом.

"Будет больше поставок. Нет причин это скрывать. Нам позволено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем" , — сказал иранский чиновник.

Еще один источник подтвердил, что Россия недавно получила множество ракет от Ирана.