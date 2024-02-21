ЗМІ: Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет

Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет, зокрема і Zolfaghar дальністю до 700 км, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили одразу шість поінформованих джерел агенції Reuters.

Поставки почалися на початку січня, у відповідності до угод, підписаних російськими та іранськими силовиками.

За словами трьої іранських чиновників, було надано близько 400 ракет, зокрема з сімейства балістичної зброї малої дальності Fateh-110, а також Zolfaghar. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км. Було щонайменше чотири поставки. Деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші — транспортовані літаком.

"Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо" , — сказав іранський чиновник.

Ще одне джерело підтвердило, що Росія нещодавно отримала велику кількість ракет від Ірану.