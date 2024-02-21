Нацбанк пытается снизить давление на гривну

В условиях обострившейся нехватки валюты на межбанковском валютном рынке Национальный банк ищет способы уменьшить спрос со стороны банков и их клиентов. Именно это стало причиной введения новых валютных ограничений. Как заявил сам регулятор, они призваны «предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка».

С 21 февраля 2024 года начало действовать постановление Правления НБУ №24, которым вводятся две следующие нормы.

Во-первых, теперь для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на межбанковском валютном рынке. Т.е. если необходимо проплатить контракт на сумму 10 млн долларов, а у клиента на счету уже есть 2 млн, то под этот контракт ему можно будет купить не 10 млн, как раньше, а только 8. Кроме того, начиная с 21 февраля банки будут учитывать не только средства, находящиеся на текущих и депозитных счетах клиента, но и данные о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым произведена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банку). Ранее именно с помощью операций «своп» можно было обходить подобные ограничения. Теперь НБУ это перекрыл.

Во-вторых, уточнены особенности валютного надзора со стороны банков за предельными сроками расчетов по экспортным операциям. Начиная с 21 февраля, банки смогут завершать валютный надзор за соответствующими операциями при условии, если средства от нерезиденты поступили в иностранной валюте. Переводы в гривне теперь не будут основанием для завершения банком валютного надзора.

Таким образом, Национальный банк пытается перекрыть (хотя бы частично) схемы, которые использовались для вывода средств за рубеж, и тем самым снизить давление на национальную валюту. Поможет ли? Поживем – увидим.