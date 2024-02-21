Нацбанк намагається знизити тиск на гривню

В умовах загострення нестачі валюти на міжбанківському валютному ринку Національний банк шукає способи зменшити попит з боку банків та їх клієнтів. Саме це спричинило запровадження нових валютних обмежень. Як заявив сам регулятор, вони покликані «запобігти непродуктивному відтоку капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку».

З 21 лютого 2024 року почала діяти постанова Правління НБУ №24, якою запроваджуються дві такі норми.

По-перше, тепер для розрахунків у іноземній валюті бізнес повинен спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на міжбанківському валютному ринку. Тобто. якщо необхідно проплатити контракт на суму 10 млн доларів, а клієнт на рахунку вже має 2 млн, то під цей контракт йому можна буде купити не 10 млн, як раніше, а лише 8. Крім того, починаючи з 21 лютого банки враховуватимуть не лише кошти, що знаходяться на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й дані про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими проведена перша частина операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку). Раніше саме за допомогою операцій «своп» можна було оминати подібні обмеження. Тепер НБУ це перекрив.

По-друге, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними термінами розрахунків за експортними операціями. Починаючи з 21 лютого, банки зможуть завершувати валютний нагляд за відповідними операціями за умови, якщо кошти від нерезидентів надійшли в іноземній валюті. Перекази у гривні наразі не будуть підставою для завершення банком валютного нагляду.

Таким чином, Національний банк намагається перекрити (хоча б частково) схеми, які використовувалися для виведення коштів за кордон і тим самим знизити тиск на національну валюту. Чи допоможе? Поживемо побачимо.