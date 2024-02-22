Миллион долларов у экс-главы ВВК: в СБУ рассказали детали

Правоохранители ликвидировали в Чернигове схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста и задержали экс-главу военно-врачебной комиссии, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, речь идет об Игоре Кодовбецком, который более 10 лет возглавлял Черниговскую областную ВВК до 2021 года.

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВВК и медицинских учреждений.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления бывшего чиновника и задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Во время обысков у задержанного обнаружили почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста, отмечают в спецслужбе.

Сейчас ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Указано, что задержанный находится под стражей, без права внесения залога.