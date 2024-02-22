Мільйон доларів у ексочільника ВЛК: у СБУ розповіли деталі

Правоохоронці ліквідували в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку і затримали ексголову військово-лікарської комісії, повідомляє Українська правда.

За даними джерела видання, йдеться про Ігоря Кодовбецького, який понад 10 років очолював Чернігівську обласну ВЛК до 2021 року.

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Під час обшуків у затриманого виявили майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ уже ініціювала накладення арешту, зазначають у спецслужбі.

Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Вказано, що затриманий перебуває під вартою, без права внесення застави.