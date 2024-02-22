Мільйон доларів у ексочільника ВЛК: у СБУ розповіли деталі
Правоохоронці ліквідували в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку і затримали ексголову військово-лікарської комісії, повідомляє Українська правда.
За даними джерела видання, йдеться про Ігоря Кодовбецького, який понад 10 років очолював Чернігівську обласну ВЛК до 2021 року.
За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.
Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.
Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.
Під час обшуків у затриманого виявили майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ уже ініціювала накладення арешту, зазначають у спецслужбі.
Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Вказано, що затриманий перебуває під вартою, без права внесення застави.
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна", – додали в СБУ.