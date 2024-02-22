В "Укрзализныце" сделали заявление из-за протестов поляков на границе с Украиной

Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс в Польше, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отметили в компании, к ним обращается все больше пассажиров, которые автомобилями и автобусами направляются к поездам из Польши в Украину. Из-за протестов в Польше из-за перекрытия трасс польскими активистами они не могут вовремя добраться до вокзалов.

Именно поэтому было решено, что пассажиры суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци" из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль – Запорожье;

№52 Перемышль – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№706 Перемышль – Киев;

№90 Перемышль – Киев;

№94 Хелм – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№20 Хелм – Киев;

№120 Хелм – Днепр.

В то же время, "Укрзализныця" не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 г. польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера, 21 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьер-министру Дональду Туску встретиться на границе.

Туск в свою очередь анонсировал, что встреча правительств обеих стран пройдет 28 марта в Варшаве.