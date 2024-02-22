В "Укрзалізниці" зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною
Пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Як зазначили у компанії, до них звертається все більше пасажирів, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України. Через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами вони не можуть вчасно дістатись вокзалів.
Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.
Така опція доступна для наступних поїздів:
- №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль - Запоріжжя;
- №52 Перемишль - Київ;
- №716 Перемишль - Київ;
- №706 Перемишль - Київ;
- №90 Перемишль - Київ;
- №94 Хелм - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №20 Хелм - Київ;
- №120 Хелм - Дніпро.
Водночас "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.
Ситуація на кордоні України та Польщі
З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.
У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.
Вчора, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні.
Туск, своєю чергою, анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.