Байден провел встречу с Юлией Навальной и ее дочерью
Президент США Джо Байден 22 февраля встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной – женой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии – и ее дочерью Дашей, сообщает Европейская правда.
Как сообщили в Белом доме, Байден выразил семье Навальных соболезнования из-за смерти оппозиционера и "выразил свое восхищение его чрезвычайным мужеством" и борьбой против коррупции.
Он также подтвердил, что США 23 февраля объявят о "новых серьезных санкциях" против России в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.
Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в российской колонии 16 февраля.
19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе, а на следующей неделе – выступит в Европарламенте.
Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.