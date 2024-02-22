Байден провів зустріч з Юлією Навальною та її донькою
Президент США Джо Байден 22 лютого зустрівся у Сан-Франциско з Юлією Навальною – дружиною російського опозиціонера Алексєя Навального, який помер у колонії – та її донькою Дашою, повідомляє Європейська правда.
Як повідомили в Білому домі, Байден висловив родині Навальних співчуття через смерть опозиціонера та "висловив своє захоплення його надзвичайною мужністю" й боротьбою проти корупції.
Він також підтвердив, що США 23 лютого оголосять про "нові серйозні санкції" проти Росії у відповідь на смерть Навального, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні.
Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який помер у російській колонії 16 лютого.
19 лютого Юлія Навальна взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі, а наступного тижня – виступить у Європарламенті.
Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.