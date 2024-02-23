Депутаты проголосовали за закон о демобилизации срочников

Верховная Рада проголосовала за законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Лига.net.

По его словам, после принятия законопроекта для демобилизации срочников необходим соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что решение поддержали 319 парламентариев.

Согласно документу, после увольнения в запас срочники могут быть еще раз мобилизованы только через 12 месяцев.