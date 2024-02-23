Close button

Депутати проголосували за закон про демобілізацію строковиків

Депутати проголосували за закон про демобілізацію строковиків
Фото: Facebook

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Ліга.net.

За його словами, після ухвалення законопроєкту для демобілізації строковиків необхідний відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що рішення підтримали 319 парламентарів.

Згідно з документом, після звільнення в запас строковики зможуть бути ще раз мобілізовані лише через 12 місяців.

Новини

Популярні теми форуму

analytics