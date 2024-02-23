Депутати проголосували за закон про демобілізацію строковиків

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Ліга.net.

За його словами, після ухвалення законопроєкту для демобілізації строковиків необхідний відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що рішення підтримали 319 парламентарів.

Згідно з документом, після звільнення в запас строковики зможуть бути ще раз мобілізовані лише через 12 місяців.