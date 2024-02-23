В Тисе утонул еще один можчина, который хотел пересечь границу

На Закарпатье пограничники достали из реки Тиса тело 25-летнего мужчины, который планировал незаконно добраться до Румынии.﻿﻿ Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.

"Об исчезновении мужчины сообщила его мама. Женщина рассказала, что ее сын, житель Херсонщины, 25 января 2024 года намеревался незаконно пересечь границу по реке Тиса в районе села Белая Церковь. С тех пор мужчина не выходил на связь" , – говорится в сообщении.

У мужчины обнаружили внутренний и заграничный паспорта, мобильный телефон и банковские карты. В ГПСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 20-й зафиксированный пограничниками случай гибели в Тисе.