У Тисі втопився ще один чоловік, який хотів перетнути кордон

На Закарпатті прикордонники дістали з річки Тиса тіло 25-річного чоловіка, котрий планував незаконно дістатися Румунії.﻿﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє Українська правда.

"Про зникнення чоловіка повідомила його мама. Жінка розповіла, що її син, житель Херсонщини, 25 січня 2024 року мав намір незаконно перетнути кордон річкою Тиса в районі села Біла Церква. Відтоді чоловік не виходив на зв'язок" , – йдеться в повідомленні.

У чоловіка виявили внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі.