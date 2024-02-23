В Украину приехал лидер демократов в Сенате США
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер прибыл с визитом в Украину в пятницу 23 февраля, сообщает Европейская правда.
"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать об оружии, которое жизненно необходимо Украине, и защитить нашу демократию и национальную безопасность", – отметил сенатор.
Свое сообщение он дополнил фотографией, сделанной во Львове.
В эту пятницу в Украину также прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Во Львове она подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины.