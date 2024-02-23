До України приїхав лідер демократів у Сенаті США
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер прибув з візитом до України у п'ятницю, 23 лютого, повідомляє Європейська правда.
"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", – зазначив сенатор.
Свій допис він доповнив фотографією, зробленою у Львові.
Цієї п'ятниці до України також прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. У Львові вона підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку України.