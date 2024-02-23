До України приїхав лідер демократів у Сенаті США

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер прибув з візитом до України у п'ятницю, 23 лютого, повідомляє Європейська правда.

"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку" , – зазначив сенатор.

Свій допис він доповнив фотографією, зробленою у Львові.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 23, 2024

Цієї п'ятниці до України також прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. У Львові вона підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку України.