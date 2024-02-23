Россияне запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА (Обновлено)

Российские войска вечером 23 февраля запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА по разным направлениям, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, вражеские БпЛА направлялись в районе Кременчугского водохранилища в направлении Черкасс. Также в Высокопольском районе Херсонской области, западным курсом.

Позже об опасности предупредили жителей Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 21:17 Воздушные силы сообщили, что БпЛА облетает Одесщину, курс северо-восточный, в Лиманском районе Одесской области, курс северный, несколько групп в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный и БпЛА (вероятно разведывательный) Черкасской области, курс северо-западный.

В 21:26 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 21:46 тревога распространилась и на Киев.