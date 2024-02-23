Росіяни запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА (Оновлено)

Російські війська увечері 23 лютого запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА з різних напрямків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворожі БпЛА прямували в районі Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас. Також у Високопільському районі Херсонської області, західним курсом.

Пізніше про небезпеку попередили жителів Білгород-Дністровського району Одеської області.

О 21:17 Повітряні сили повідомили, що БпЛА облітає Одещину, курс північно-східний, в Лиманському районі Одеської області, курс північний, декілька груп в Бобринецькому районі Кіровоградської області, курс західний/північно-західний і БпЛА (імовірно розвідувальний) в Золотоніському районі Черкаської області, курс північно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 21:46 тривога поширилась і на Київ.