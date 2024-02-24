ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и десятки единиц вражеской техники

За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 770 рашистов, самолет, 31 дрон и десятки единиц техники армии россиян, сообщает Деловая столица.

Актуальные данные по уничтожению врагов обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника за два года масштабной войны ориентировочно составляют:

личного состава – 409 010 (+770) человек;

танков – 6 534 (+8);

боевых бронированных машин – 12 425 (+15);

артиллерийских систем – 9 952 (+36);

РСЗО – 999;

средства ПВО – 684 (+2);

самолетов – 340 (+1);

вертолетов ‒ 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 659 (+31);

крылатые ракеты – 1 905 (+2);

корабли/катера – 25;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 12 988 (+28);

специальная техника ‒ 1 576 (+1)

Данные уточняются…