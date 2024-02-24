ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и десятки единиц вражеской техники
За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 770 рашистов, самолет, 31 дрон и десятки единиц техники армии россиян, сообщает Деловая столица.
Актуальные данные по уничтожению врагов обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника за два года масштабной войны ориентировочно составляют:
- личного состава – 409 010 (+770) человек;
- танков – 6 534 (+8);
- боевых бронированных машин – 12 425 (+15);
- артиллерийских систем – 9 952 (+36);
- РСЗО – 999;
- средства ПВО – 684 (+2);
- самолетов – 340 (+1);
- вертолетов ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 659 (+31);
- крылатые ракеты – 1 905 (+2);
- корабли/катера – 25;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 988 (+28);
- специальная техника ‒ 1 576 (+1)
Данные уточняются…