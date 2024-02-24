Close button

ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и десятки единиц вражеской техники

ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и десятки единиц вражеской техники
Фото: Facebook

За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 770 рашистов, самолет, 31 дрон и десятки единиц техники армии россиян, сообщает Деловая столица.

Актуальные данные по уничтожению врагов обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника за два года масштабной войны ориентировочно составляют:

  • личного состава – 409 010 (+770) человек;
  • танков – 6 534 (+8);
  • боевых бронированных машин – 12 425 (+15);
  • артиллерийских систем – 9 952 (+36);
  • РСЗО – 999;
  • средства ПВО – 684 (+2);
  • самолетов – 340 (+1);
  • вертолетов ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 659 (+31);
  • крылатые ракеты – 1 905 (+2);
  • корабли/катера – 25;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 988 (+28);
  • специальная техника ‒ 1 576 (+1)

Данные уточняются…

Новости

Популярные темы форума

analytics