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ЗСУ ліквідували ще 770 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки

ЗСУ ліквідували ще 770 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки
Фото: Facebook

За крайню добу Сили оборони ліквідували ще 770 рашистів, літак, 31 дрон та десятки одиниць техніки армії росіян, повідомляє Ділова столиця.

Актуальні дані щодо знищення ворогів оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника за два роки масштабної війни орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 409 010 (+770) осіб;
  • танків ‒ 6 534 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 12 425 (+15);
  • артилерійських систем ‒ 9 952 (+36);
  • РСЗВ ‒ 999;
  • засоби ППО ‒ 684 (+2);
  • літаків ‒ 340 (+1);
  • гелікоптерів ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7 659 (+31);
  • крилаті ракети ‒ 1 905 (+2);
  • кораблі / катери ‒ 25;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 12 988 (+28);
  • спеціальна техніка ‒ 1 576 (+1)

Дані уточнюються…

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