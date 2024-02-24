ЗСУ ліквідували ще 770 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки

За крайню добу Сили оборони ліквідували ще 770 рашистів, літак, 31 дрон та десятки одиниць техніки армії росіян, повідомляє Ділова столиця.

Актуальні дані щодо знищення ворогів оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника за два роки масштабної війни орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 409 010 (+770) осіб;

танків ‒ 6 534 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 12 425 (+15);

артилерійських систем ‒ 9 952 (+36);

РСЗВ ‒ 999;

засоби ППО ‒ 684 (+2);

літаків ‒ 340 (+1);

гелікоптерів ‒ 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7 659 (+31);

крилаті ракети ‒ 1 905 (+2);

кораблі / катери ‒ 25;

підводні човни ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 12 988 (+28);

спеціальна техніка ‒ 1 576 (+1)

Дані уточнюються…