Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк изменил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины оптимизировал несколько валютных ограничений с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала, защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ регулятора вечером 20 февраля 2024 года.

Во-первых, были уточнены условия покупки валюты бизнесом. С 21 февраля во время покупки валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банку).

Во-вторых, уточнены особенности валютного надзора со стороны банков за предельными сроками расчетов по экспортным операциям. Цель – стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров. Начиная с 21 февраля банки смогут завершать валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривне больше не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

В основном банки повышали процентные ставки, стараясь удержать уже имеющихся клиентов и привлечь новых, но были и случаи снижения.

РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 14 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 16,5% годовых.

Также РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1,35 до 1,40% годовых;

на 12 месяцев – с 1,95 до 2% годовых.

Коминвестбанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 16,15 до 16,20% годовых.

Также Коминвестбанк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 12 месяцев с 1,90 до 2,14% годовых.

Юнекс Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 15,75% годовых, однако при этом снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16 до 15,50% годовых.

3. ПриватБанк и финансовый сервис ZEN.COM запустили переводы в польских злотых

ПриватБанк и европейский финансовый сервис ZEN.COM открыли возможность отправки в Украину переводов в польских злотых (PLN) через систему PrivatMoney. Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, теперь чтобы отправить деньги из Польши родственникам или друзьям в Украину, не надо обменивать злотые на другую валюту. Получить перевод в ПриватБанке можно как в гривне на собственный счет или карту, так и в польских злотых на валютный счет в злотых клиента.

Чтобы отправить в Украину денежный перевод в злотых через ZEN.COM и PrivatMoney, необходимо иметь активный счет в приложении ZEN.COM, выбрать валюту перевода PLN, указать имять и фамилия получателя и номер карты/счета IBAN в банке или номер счета IBAN в злотых в Приватбанке и убедиться, что в разделе «Тип перевода» указано PrivatMoney.

4. Пиреус Банк прекращает действие потребительских кредитных договоров

С 24 марта 2024 года прекращается обслуживание и срок действия потребительских кредитных договоров, заключенных с Пиреус Банком. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ банка. Использование кредитных средств невозможно, начиная с 20 февраля 2024 года.

Если по кредитному договору существует задолженность, банк рекомендует погасить ее в срок до 24 марта 2024 года. В случае непогашения эта сумма будет считаться просроченной задолженностью.

5. ПУМБ начал работу с международной системой денежных переводов IntelExpress

С 21 февраля 2024 года появилась возможность получения международного перевода по системе IntelExpress прямо в мобильном приложении PUMB Online.

Для получения перевода в мобильном приложении PUMB Online надо открыть раздел «Платежи» -> «Международные переводы» -> «IntelExpress».

Таким образом, теперь клиенты ПУМБ могут пользоваться услугами 5 самых крупных систем перевода средств на территории Украины: Western Union, MoneyGram, RIA, PrivatMoney и IntelExpress.

6. Акция от Райффайзен Банка и интернет-магазина EVA.UA

При покупках онлайн на сайте EVA.UA и расчете любой картой VISA (включая премиальные карты VISA Signature и VISA Infinite) действует скидка в размере 5%.

Скидка действует только для покупок онлайн на сумму от 500 грн.

Акционное предложение действует с 15.02.2024 до 31.03.2024 года.