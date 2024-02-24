Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк змінив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України оптимізував кілька валютних обмежень з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу, захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті регулятора ввечері 20 лютого 2024 року.

По-перше, було уточнено умови купівлі валюти бізнесом. З 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими здійснено першу частину операції (за продажу клієнтом іноземної валюти банку).

По-друге, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними термінами розрахунків за експортними операціями. Мета – стимулювати повернення в Україну валютних надходжень за експорт товарів. Починаючи з 21 лютого, банки зможуть завершувати валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Перекази у гривні більше не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Здебільшого банки підвищували відсоткові ставки, намагаючись утримати вже наявних клієнтів та залучити нових, але були й випадки зниження.

РВС Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 13 до 14% річних;

на 6 місяців – з 14 до 15% річних;

на 12 місяців – з 15 до 16,5% річних.

Також РВС Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами в доларах США та євро на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 1,35 до 1,40% річних;

на 12 місяців - з 1,95 до 2% річних.

Комінвестбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 16,15 до 16,20% річних.

Також Комінвестбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 12 місяців з 1,90 до 2,14% річних.

Юнекс Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 15,75% річних, проте при цьому знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 16 до 15,50% річних.

3. ПриватБанк та фінансовий сервіс ZEN.COM запустили перекази у польських злотих

ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість надсилання в Україну переказів у польських злотих (PLN) через систему PrivatMoney. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, тепер, щоб відправити гроші з Польщі родичам чи друзям в Україну, не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ у ПриватБанку можна як у гривні на власний рахунок чи картку, так і у польських злотих на валютний рахунок у злотих клієнта.

Щоб надіслати в Україну грошовий переказ у злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, необхідно мати активний рахунок у додатку ZEN.COM, вибрати валюту переказу PLN, вказати ім'я та прізвище одержувача та номер картки/рахунку IBAN у банку або номер рахунку IBAN у злотих у Приватбанку та переконатися, що у розділі «Тип переказу» зазначено PrivatMoney.

4. Піреус Банк припиняє дію споживчих кредитних договорів

З 24 березня 2024 року припиняється обслуговування та термін дії споживчих кредитних договорів, укладених із Піреус Банком. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті банку. Використання кредитних коштів неможливе, починаючи з 20 лютого 2024 року.

Якщо за кредитним договором існує заборгованість, банк рекомендує її погасити в строк до 24 березня 2024 року. У разі непогашення ця сума вважатиметься простроченою заборгованістю.

5. ПУМБ розпочав роботу з міжнародною системою грошових переказів IntelExpress

З 21 лютого 2024 року з'явилася можливість отримання міжнародного перекладу системою IntelExpress прямо в мобільному додатку PUMB Online.

Для отримання перекладу в мобільному додатку PUMB Online треба відкрити розділ «Платежі» -> «Міжнародні переклади» -> «IntelExpress».

Таким чином, тепер клієнти ПУМБ можуть користуватися послугами 5 найбільших систем переказу коштів на території України: Western Union, MoneyGram, RIA, PrivatMoney та IntelExpress.

6. Акція від Райффайзен Банку та інтернет-магазину EVA.UA

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