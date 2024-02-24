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В сбитом самолете А-50 погибли 10 россиян - источники в ГУР

В сбитом самолете А-50 погибли 10 россиян - источники в ГУР
Фото: Maxim Maksimov

Экипаж из 10 оккупантов погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники в ГУР.

По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов ДРЛВ.

Жертв от падения самолета на земле нет.

Предыстория: 

  • 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.
  • Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

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