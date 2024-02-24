В сбитом самолете А-50 погибли 10 россиян - источники в ГУР
Экипаж из 10 оккупантов погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники в ГУР.
По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов ДРЛВ.
Жертв от падения самолета на земле нет.
Предыстория:
- 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.
- Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.