У збитому літаку А-50 загинуло 10 росіян - джерела в ГУР
Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники в ГУР.
За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків ДРЛВ.
Жертв від падіння літака на землі немає.
Передісторія:
- 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.
- Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.