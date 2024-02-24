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У збитому літаку А-50 загинуло 10 росіян - джерела в ГУР

У збитому літаку А-50 загинуло 10 росіян - джерела в ГУР
Фото: Maxim Maksimov

Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники в ГУР.

За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків ДРЛВ.

Жертв від падіння літака на землі немає.

Передісторія: 

  • 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
  • Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.
  • Головне управління розвідки інформує, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

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