У збитому літаку А-50 загинуло 10 росіян - джерела в ГУР

Екіпаж з 10 окупантів загинув у збитому 23 лютого російському літаку А-50у, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники в ГУР.

За даними джерела, усі 10 росіян, що були у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків ДРЛВ.

Жертв від падіння літака на землі немає.

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