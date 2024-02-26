В РФ заявили, что создали систему защиты от дронов с искусственным интеллектом

Российское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что в России создали комплексную систему защиты от дронов "Ступор", которая может работать без операторов, сообщает Украинская правда.

Тестировали систему защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов "Ступор" на севере России при -20 градусах мороза.

По данным разработчиков, она способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

Как утверждают в компании, в программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать без оператора.

Система якобы может обнаруживать цели на расстоянии более 5 км, а средства защиты подавляют дроны на расстоянии до 2 км, рассказали разработчики.