В РФ заявили, що створили систему захисту від дронів зі штучним інтелектом

Російське пропагандистське агентство РИА Новости стверджує, що в Росії створили комплексну систему захисту від дронів "Ступор", яка може працювати без операторів, повідомляє Українська правда.

Тестували систему захисту і виявлення безпілотних повітряних суден "Ступор" на півночі Росії при -20 градусах морозу.

За даними розробників, вона здатна виявляти і пригнічувати безпілотники одразу кількома способами.

Як стверджують у компанії, у програмний комплекс закладено штучний інтелект, що дає змогу працювати без оператора.

Система нібито може виявляти цілі на відстані понад 5 км, а засоби захисту пригнічують дрони на відстані до 2 км, розповіли розробники.