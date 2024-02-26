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В России просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных

В России просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных
Фото: Kremlin.ru

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца "поспособствовать возвращению" 24 раненых пленных оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Москалькова.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
Жду ответа".

Что предшествовало:

  • Недавно Лубинец заявил о расстреле 24 февраля в Бахмутском районе российскими военными по меньшей мере 7 военнослужащих Сил обороны, которые сдавались в плен.
  • Это не первый случай расстрела россиянами украинских пленных. Только за последний месяц в сети обнародовали видео еще как минимум двух подобных случаев.
  • 18 февраля СБУ начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. 20 февраля стало известно, что будут расследовать также расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.

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