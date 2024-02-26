В России просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца "поспособствовать возвращению" 24 раненых пленных оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила Москалькова.
"Обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
Жду ответа".
Что предшествовало:
- Недавно Лубинец заявил о расстреле 24 февраля в Бахмутском районе российскими военными по меньшей мере 7 военнослужащих Сил обороны, которые сдавались в плен.
- Это не первый случай расстрела россиянами украинских пленных. Только за последний месяц в сети обнародовали видео еще как минимум двух подобных случаев.
- 18 февраля СБУ начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. 20 февраля стало известно, что будут расследовать также расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.