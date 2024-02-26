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У Росії просять Лубінця "посприяти" поверненню їхніх полонених

У Росії просять Лубінця "посприяти" поверненню їхніх полонених
Фото: Kremlin.ru

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова просить Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитра Лубінця "посприяти поверненню" 24 поранених полонених окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це заявила Москалькова.

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В.Лубінця з проханням посприяти в репатріації 24 поранених російських військовослужбовців, які перебувають у полоні на території України.
Чекаю на відповідь".

Що передувало:

  • Нещодавно Лубінець заявив про розстріл 24 лютого в Бахмутському районі російськими військовими щонайменше 7 військовослужбовців Сил оборони, які здавалися в полон.
  • Це не перший випадок розстрілу росіянами українських полонених. Лише за останній місяць в мережі оприлюднили відео ще щонайменше двох подібних випадків.
  • 18 лютого СБУ розпочала розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. 20 лютого стало відомо, що розслідуватимуть також розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області.

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