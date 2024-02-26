В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно

В Котомыре под Быдгощем был завершен сбор украинского зерна, которое высыпалось из грузовых вагонов на колее, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает РАР.

Как заявляли польские СМИ, в поезде было открыто 8 из 40 вагонов и в результате на пути высыпалось от 160 до 180 тонн украинского зерна, следовавшего в Марокко.

По данным польской полиции, вагоны "были открыты третьими людьми", потому что веревки-держатели были перерезаны.

Позже стало известно, что часть зерна удалось собрать, однако еще около 30 тонн остается на путях. Это зерно в дальнейшем будет утилизировано.

Четвертый случай через месяц

20 февраля на путях станции "Медика" польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Эта агропродукция также следовала транзитом в Германию. Тогда соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявлял, что протестующие якобы высыпают зерно "из-за эмоций".

23 февраля в Польше неизвестные снова повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники раскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.

Третий случай произошел 24 февраля. Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск.

25 февраля в Польше снова рассыпали зерно, шедшее транзитом по железной дороге. В этот раз уничтожено более 150 тонн зерна.