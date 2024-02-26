У Польщі утилізують розсипане на кордоні українське зерно

У Котомирі під Бидгощем було завершено збір українського зерна, яке висипалось з вантажних вагонів на колії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє РАР.

Як заявляли польські ЗМІ, у потязі було відкрито 8 із 40 вагонів і в результаті на колії висипалось від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

За даними польської поліції, вагони "були відкриті третіми людьми", бо мотузки-тримачі були перерізані.

Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалось зібрати, однак ще близько 30 тонн лишається на коліях. Це зерно надалі буде утилізовано.

Четвертий випадок за місяць

20 лютого на коліях станції "Медика" польські протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. Ця агропродукція також йшла транзитом до Німеччини. Тоді співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявляв, що нібито протестувальники висипають зерно "через емоції".

23 лютого у Польщі невідомі знову пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Зловмисники розкрили три зерновози та висипали їх вміст.

Третій випадок трапився 24 лютого. Інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ.

25 лютого в Польщі знову розсипали зерно, що йшло транзитом залізницею. Цього разу знищено понад 150 тонн зерна.