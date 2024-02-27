Россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ за неделю – Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что только за последнюю неделю оккупанты потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Тарнавский в Telegram.
"Активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта. Благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы".
По словам Тарнавского, только за последнюю неделю россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ.
Он также опубликовал видео, как десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику у Новомихайловки.