Росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ за тиждень – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що лише за останній тиждень окупанти втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Тарнавський у Telegram.

"Активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту. Завдяки героїзму й неймовірній стійкості наших захисників нищимо ворога, його техніку і резерви".

За словами Тарнавського, лише за останній тиждень росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ.

Він також опублікував відео, як десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки.