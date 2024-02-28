Суд уменьшил Коломойский залог, но продлил пребывание под стражей
Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца – до 25 апреля – содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога – до 2,4 млрд гривен. Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, сообщает Суспільне.
Он заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты просили о немедленном медицинском обследовании для бизнесмена.
"Продлили содержание под стражей на два месяца до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиарда гривен. Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Указал, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно", - сказал адвокат.