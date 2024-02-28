Суд уменьшил Коломойский залог, но продлил пребывание под стражей

Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца – до 25 апреля – содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога – до 2,4 млрд гривен. Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, сообщает Суспільне.

Он заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты просили о немедленном медицинском обследовании для бизнесмена.