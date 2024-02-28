Суд зменшив Коломойському заставу, але продовжив перебування під вартою
Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці — до 25 квітня — тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд гривень. Про це заявив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Суспільне.
Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.
"Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно", — сказав адвокат.