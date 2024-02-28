Суд зменшив Коломойському заставу, але продовжив перебування під вартою

Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці — до 25 квітня — тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд гривень. Про це заявив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Суспільне.

Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.