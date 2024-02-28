В Киеве воровали имущество терробороны и продавали в интернете – ДБР

В Киеве военные вместе с гражданскими воровали имущество одной из бригад терробороны и продавали его в интернете по сниженным ценам. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, сообщает Украинская правда.

"В состав ОПГ входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обуви и т.д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы" , – говорится в сообщении.

ДБР отмечает, что во время обысков были обнаружены большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. "Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи" , - отметили правоохранители.

Организатора и двух человек, в том числе одного военнослужащего, задержали "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" почти в 50%.

ДБР сообщает, что они украли вещи по меньшей мере на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после экспертиз.