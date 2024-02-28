У Києві крали майно тероборони та продавали в інтернеті – ДБР

У Києві військові разом з цивільними крали майно однієї з бригад тероборони та продавали його в інтернеті за зниженими цінами.﻿﻿ Про це заявили в Державному бюро розслідувань, повідомляє Українська правда.

"До складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці" , – йдеться в повідомленні.

ДБР зазначає, що під час обшуків виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. "Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу" , – зазначили правоохоронці.

Організатора та двох людей, зокрема одного військовослужбовця, затримали "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.

ДБР повідомляє, що вони вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після експертиз.