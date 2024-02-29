На Тернопольщине в больнице скончался мужчина, которого привезли из ТЦК – полиция

В больнице города Бучач Тернопольской области скончался мужчина, которого скорая привезла из местного территориального центра комплектования (ТЦК). По данным полиции, мужчина умер естественной смертью.

Об этом говорится в сообщении управления Нацполиции в Тернопольской области.

Отмечается, что мужчина внезапно скончался 29 февраля в больнице. Это 49-летний житель Чертковского района Тернопольской области.

"Уехав на место происшествия, полицейские установили, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у него нападение судорог анамнез эпилепсия" , – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что при осмотре тела умершего видимые телесные повреждения и следы насильственной смерти не были обнаружены. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.