На Тернопольщине в больнице скончался мужчина, которого привезли из ТЦК – полиция
В больнице города Бучач Тернопольской области скончался мужчина, которого скорая привезла из местного территориального центра комплектования (ТЦК). По данным полиции, мужчина умер естественной смертью.
Об этом говорится в сообщении управления Нацполиции в Тернопольской области.
Отмечается, что мужчина внезапно скончался 29 февраля в больнице. Это 49-летний житель Чертковского района Тернопольской области.
"Уехав на место происшествия, полицейские установили, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у него нападение судорог анамнез эпилепсия", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что при осмотре тела умершего видимые телесные повреждения и следы насильственной смерти не были обнаружены. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть", – отметили в Нацполиции.