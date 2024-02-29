На Тернопільщині у лікарні помер чоловік, якого привезли з ТЦК – поліція

У лікарні міста Бучач Тернопільській області помер чоловік, якого швидка привезла з місцевого територіального центру комплектування (ТЦК). За даними поліції, чоловік помер природною смертю.

Про це йдеться﻿ в повідомленні управління Нацполіції в Тернопільській області.

Зазначається, що чоловік раптово помер 29 лютого в лікарні. Це 49-річний житель Чортківського району Тернопільської області.

"Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія" , – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.