Такер Карлсон сделал неожиданное признание относительно интервью Путина
Американский журналист Такер Карлсон в подкасте журналиста Лекса Фридмана заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами, а так называемую "денацификацию", которую Россия оправдывает войну против Украины, назвал "самой тупой вещью", сообщает Деловая столица.
Видео подкаста опубликовано на YouTube.
Так, Фридман спросил Такера, что тот думает об утверждении Путина относительно "денацификации", и Карлсон ответил, что его попытки оправдать агрессию против Украины необходимостью "денацификации" — на самом деле очернение Украины и украинцев.
Карлсон добавил, что та часть интервью, в которой Путин говорит о засилье "нацистов" в Украине, ему не понравилась, хотя у него и создалось впечатление, что диктатор действительно верит в "неонацизм" в Украине.
"Дело в том, что "нацизм", каким бы он ни был, является неотделимым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии. Я сам антинацист. Но не существует ни одного нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев)" нацистами", это как-то очень по-детски", — сказал Карлсон коллеге.