Такер Карлсон сделал неожиданное признание относительно интервью Путина

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте журналиста Лекса Фридмана заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами, а так называемую "денацификацию", которую Россия оправдывает войну против Украины, назвал "самой тупой вещью", сообщает Деловая столица.

Видео подкаста опубликовано на YouTube.

Так, Фридман спросил Такера, что тот думает об утверждении Путина относительно "денацификации", и Карлсон ответил, что его попытки оправдать агрессию против Украины необходимостью "денацификации" — на самом деле очернение Украины и украинцев.

Карлсон добавил, что та часть интервью, в которой Путин говорит о засилье "нацистов" в Украине, ему не понравилась, хотя у него и создалось впечатление, что диктатор действительно верит в "неонацизм" в Украине.