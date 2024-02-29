Такер Карлсон зробив несподіване зізнання щодо інтерв'ю Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон у подкасті журналіста Лекса Фрідмана заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами, а так звану "денацифікацію", яку Росія виправдовує війну проти України, назвав "найтупішою річчю", повідомляє Ділова столиця.

Відео подкасту опубліковано на YouTube.

Так, Фрідман запитав у Такера, що той думає про твердження Путіна щодо "денацифікації", і Карлсон відповів, що його спроби виправдати агресію проти України необхідністю "денацифікації" — насправді очорнення України й українців.

Карлсон додав, що та частина інтерв’ю, в якій Путін говорить про засилля "нацистів" в Україні, йому не сподобалася, хоча в нього й склалося враження, що диктатор таки справді вірить у "неонацизм" в Україні.