Такер Карлсон зробив несподіване зізнання щодо інтерв'ю Путіна
Американський журналіст Такер Карлсон у подкасті журналіста Лекса Фрідмана заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами, а так звану "денацифікацію", яку Росія виправдовує війну проти України, назвав "найтупішою річчю", повідомляє Ділова столиця.
Відео подкасту опубліковано на YouTube.
Так, Фрідман запитав у Такера, що той думає про твердження Путіна щодо "денацифікації", і Карлсон відповів, що його спроби виправдати агресію проти України необхідністю "денацифікації" — насправді очорнення України й українців.
Карлсон додав, що та частина інтерв’ю, в якій Путін говорить про засилля "нацистів" в Україні, йому не сподобалася, хоча в нього й склалося враження, що диктатор таки справді вірить у "неонацизм" в Україні.
"Річ у тім, що "нацизм", хоч би яким він був, є невіддільним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух у Німеччині. Я сам антинацист. Але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) "нацистами", це якось дуже по-дитячому", — сказав Карлсон колезі.