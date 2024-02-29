Украина договорилась с Турцией о продлении "транспортного безвиза"

Украина и Турция договорились о продолжении либерализации грузовых перевозок, по меньшей мере, до завершения российско-украинской войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Отметим, "транспортный безвиз" позволяет выполнять перевозки без специальных разрешений в 35 стран, включая страны ЕС.

Договоренности с Турцией включают в себя двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом. А также — безразрешительный проезд для пустого въезда грузовиков.

Кроме того, удалось увеличить количество разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран на одну тысячу — до 3500.

По данным главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, из всего экспорта, поставляемого Украиной в Турцию, около 15% перевозится автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% от всего объема товаров.

Кроме того, с Турцией обсуждали перевозку пассажиров. Так, в рамках реформы международных автобусных перевозок будут верифицироваться все автобусные маршруты, чтобы иметь актуальную сеть и дать возможность бизнесу открывать новые.

Также идет работа по возможностям выполнения нерегулярных перевозок — стороны договорились о 400 разрешениях на такие поездки. В ближайшее время часть этих разрешений будет доставлена в Украину для выдачи перевозчикам.